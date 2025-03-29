Şener Şen'e ödül ve çikas

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin öğrencilerinin oylarıyla verilen İsmail Dümbüllü Ödülü, bu yıl Şener Şen’e takdim edildi. Şen, ödülünü Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Müjdat Gezen’in elinden aldı. Şener Şen, MSM öğrencilerinin yıl boyuncu seyrettikleri oyunlar arasından seçilen ‘Zengin Mutfağı’ oyunuyla ödülü almaya hak kazandı.

REKLAM advertisement1

Ödül takdimi sırasında konuşan Müjdat Gezen; “Şener Şen’e her filmiyle her oyunuyla aslında ödül vermek lâzım. Kısmet bu seneymiş. Erkeğe çikas verilir, hanımlara çiçek verilir. Çikas, son yıllarda unutuldu, ben buldurdum. Çiçekçi, Salacak’ta bir bahçeden kesti boyadı. Çikas çok değerlidir ve erkek sanatçılara verilir” dedi.

REKLAM

* Çikas... Yalancı sagu palmiyesi de denen Cycadaceae familyasına ait bir bitki cinsi.

Şener Şen, ödül için teşekkürlerini sunarken 'Zengin Mutfağı' oyununu bu sezon final yapacağını açıkladı. 7 yıldır seyirciyle buluşan oyunun biteceğini belirten Şener Şen; “Tadında bırakmak lâzım” diye konuştu.

Şener Şen ve Müjdat Gezen, ödül töreni sonrası Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. İsmail Dümbüllü Kimdir?1897 - 1973 arasında yaşayan geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi, orta oyunu ve tulûat sanatçısı. İsmail Dümbüllü, yaşadığı dönemin en ünlü güldürü sanatçısı olan Kel Hasan Efendi'nin yanında çalışarak tulûat sanatını öğrendi. Sözlü kültür tiyatro geleneklerini radyo, sinema gibi mecralara da aktarıp geleneksel Türk tiyatro sanatının daha çok kişi tarafından bilinir hâle gelmesi ve orta oyunu türünün devamlılığını sağlamada etkili oldu. 'Zengin Mutfağı'nın Konusu Nedir?Vasıf Öngören'in 1977'de yazdığı tiyatro eseri olan 'Zengin Mutfağı', epik tiyatronun Türkiye'deki önemli örneklerinden biri kabul ediliyor. Oyunda; 1970'de Türkiye'de büyük bir işçi eylemi olan 15 - 16 Haziran Olayları sırasında bir konağın mutfağında gelişen olaylar anlatılıyor.