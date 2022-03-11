'Muhsin Bey' ve 'Ali Nazik' buluştu

Şener Şen'den Uğur Yücel'e ziyaret: Muhsin Bey ve Ali Nazik böyle

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Usta oyuncu Şener Şen, geçtiğimiz akşam Uğur Yücel'i ofisinde ziyaret etti. Şen ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yücel, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bu deli ustayı bir yerden tanıyorum ama nereden? 'Muhsin Bey' ve 'Ali Nazik' böyle hala. Geçip gidiyoruz işte.

Şener Şen ve Uğur Yücel, Yavuz Turgul’un yönettiği 1987 yapımı 'Muhsin Bey' filminde başrolü paylaşmıştı. Şener Şen Muhsin Bey’i, Uğur Yücel’se Ali Nazik karakterini canlandırmıştı.