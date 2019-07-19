2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal ile Cezayir karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne ve kiralık kontratı sona eren Badou Ndiaye, Göztepeli Lamine Gassama ve Bursaspor'da kiralık olarak oynayan Henri Saivet Senegal'de; Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli ise Cezayir'de sahada. Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Islam Slimani de Cezayir'in kadrosunda yer alıyor.

SENEGAL: 0 - CEZAYİR: 1 (2' Bounedjah)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 22:00

HAKEM: Sidi Alioum

STAT: Cairo International

YAYIN: Spor Smart

SENEGAL: Gomis, Gassama, Sane, Kouyate, Sabaly, Gueye, Saivet, Ndiaye, Sarr, Mane, Niang.

YEDEKLER: Diallo, Ciss, Cisse, Wague, N'Diaye, Diatta, Konate, Balde, Diagne, Thioub

TEKNİK DİREKTÖR: Aliou Cisse

CEZAYİR: M'Bolhi, Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini, Guedioura, Bennacer, Feghouli, Mahrez, Bounedjah, Belaili.

YEDEKLER:Doukha, Oukidja, Tahrat, Halliche, Brahimi, Ounas, Boudaoui, Abeid, Attal, Fares, Slimani, Delort

TEKNİK DİREKTÖR: Djamel Belmadi

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Senegal ile Cezayir arasında karşılaşmayla yaşanıyor.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşıyor. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yönettiği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayınlanıyor.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

CEZAYİR, RAKİBİNE BU KUPADA HİÇ KAYBETMEDİ

Cezayir ile Senegal, Afrika Uluslar Kupası tarihinde 3 kez grup aşamasında ve bir kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Bu maçlarını üçünü kazanan Cezayir, diğerinden de beraberlikle ayrılarak rakibine karşı hiç kaybetmedi.

Son olarak bu turnuvanın grup aşamasında 27 Haziran'da karşılaşan iki takım arasındaki mücadeleyi Cezayir, Youcef Belaili'nin golüyle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından C Grubu'nda Cezayir 9 puanla lider, Senegal ise 6 puanla ikinci olarak üst tura kaldı.

İki takım arasında 22 karşılaşmanın oynandığı genel istatistikte de Cezayir'in rakibine karşı büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçların 13'ünü Cezayir kazanırken, Senegal ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MANE İLE MAHREZ KARŞI KARŞIYA

Final maçı, turnuvada attıkları 3'er golle takımlarının başarısında önemli pay sahibi olan Premier Lig'in iki yıldızı Liverpoollu Sadio Mane ile Manchester Cityli Riyad Mahrez'i de karşı karşıya getirdi.

Cezayir'in kaptanlığını da üstlenen Mahrez, takımının C Grubu'nda Kenya'yı 2-0, son 16 turunda Gine'yi 3-0 ve yarı finalde Nijerya'yı 2-1 yendiği maçlarda rakip ağları birer kez sarstı.

İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Adam Ounas da Cezayir formasıyla 3 gole imza atarak turnuvanın öne çıkan oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Sadio Mane ise Senegal'in Kenya'yı yendiği C Grubu maçını 2 golle tamamlarken, Uganda'yı 1-0'la geçtiği son 16 turu mücadelesinde takımına galibiyeti getiren golün sahibi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, turnuvada iki penaltı atışından ise faydalanamadı.

TANIDIK YÜZLER SAHADA

İki takım arasındaki final mücadelesinde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen birçok önemli futbolcu da sahaya çıktı.

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne ve kiralık kontratı sona eren Badou Ndiaye, Göztepeli Lamine Gassama ve geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Henri Saivet, Senegal adına ter döküyor.

Turnuvanın çeyrek finalinde Fildişi Sahili ağlarını sarsarak takımının finale kalmasına katkı sağlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Sofiane Feghouli ise Cezayir'in bu maçtaki önemli kozlarından olacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani de Cezayir'in kadrosunda yer alıyor.

ÜÇ OYUNCU, KRALLIK YARIŞINDA

Turnuvanın gol krallığı yarışında, Tunus'u 1-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamlayan Nijerya'nın Çin ekibi Şanghay Shenhua'da forma giyen santraforu Odion Ighalo 5 golle ilk sırada bulunuyor.

Onları 3'er golle takip eden Mane, Mahrez ve Ounas ise krallık yarışında iddiasını sürdürüyor. 2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu ise turnuvayı 3 golle tamamlayan diğer oyuncu oldu.

İKİ TAMIN SAVUNMASI DA GÜÇLÜ

51 maçta 101 golün atıldığı ve maç başı 1,98 kez ağların sarsıldığı turnuvada adlarını finale yazdıran Cezayir ve Senegal, önceki maçlarında özellikle iyi savunmalarıyla öne çıktı.

Senegal turnuvada çıktığı 6 maçta sadece 1 kez kalesinde gole izin verdi ve o karşılaşmada Cezayir'e 1-0 kaybederek turnuvadaki tek mağlubiyetini aldı. Afrika ekibi, bu maçlarda rakip ağları 8 kez sarstı.

Namağlup Cezayir ise sadece çeyrek finalde Fildişi Sahili ve yarı finalde Nijerya karşısında birer kez kalesini gole kapatamadı. Cezayir, rakip takımların kalesine ise toplam 12 gol attı.