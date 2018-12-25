İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Naldöken semtinde bulunan bir sendika binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Sendika binasında yapılan aramalarda bir adet fan makinesi, bir adet projeksiyon cihazı, 1 adet ses yayın cihazı, 13 bin adet tombala pulu ve 167 adet tombala kartı ele geçirildi.

SENDİKA BAŞKANINA İŞLEM YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonda tombala oynayan 93 kişiye de 'kabahatler kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi. Sendika başkanı A.K.S. hakkında ise kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Aynı binaya daha önce operasyon düzenlendiği de belirtildi.