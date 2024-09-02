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        Haberler Gündem Güncel "Sendika bilgileri paylaşıldı" iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        "Sendika bilgileri paylaşıldı" iddialarına yanıt

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:27 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:27
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        "Sendika bilgileri paylaşıldı" iddialarına yanıt
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özel bir maden şirketinin genel müdürünün sosyal medya hesabından paylaştığı, bahse konu üyelik dökümündeki formatın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yetki Tespit Otomasyon Sistemi'ne ait olmadığı belirtildi.

        Herhangi bir işverenin, Bakanlığın sistemindeki bir dokümana erişim yetkisi bulunmadığına işaret edilen açıklamada, paylaşılan formattaki dökümleri, e-Devlet portalı üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların, kendi e-Devlet şifreleriyle alabileceği kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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