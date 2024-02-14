SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Senden Önce dizisinin Merve'si Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 yılında İzmir'de doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen güzel oyuncu, ilkokul ve ortaokulu İzmir'de liseyi ise Manisa'da okudu.

Sinem Ünsal, 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu ve Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı. Aynı yıldan itibaren TV dizilerinde rol almaya başladı.

2019 yılında Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterilen güzel oyuncu, aynı yıl düzenlenen bir başka organizasyon olan 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.