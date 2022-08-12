'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıllar önce kendisini terk eden Emin'i karşısında gören Derya hayatının şokunu yaşadı. Mert'in Sadi ile baba oğul olduklarını bilmeden aynı çatı altında olması Derya'yı ürküttü ve Mert'i okuldan almaya karar verdi. Melek hayatında bazı şeyleri yoluna soktuğunu düşünürken, Cemal'in sakat kalmasından dolayı cezasının uzaması tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ankara'da Osman Baba'nın tahliye olması ve Emin'i bulma görevini ele alması dengeleri değiştirdi. Emin'e giden yolun Yaver'den geçtiğini bilen Osman ve Tahir, Yaver'in peşine düştü. Yaver ise Tahir'in adamlarına bir oyun oynayarak polis tarafından yakalanmalarını sağladı. Eli yaralanan Songül hastanede kendisini tedavi eden Derya ile arkadaşlık kurdu. Songül'ün evine gelen Derya evin her yerinde Sadi ve Songül'ün nikah fotoğraflarını görünce neye uğradığını şaşırdı ve bir şey demeden ortadan kayboldu. Derya, Mert'i okuldan almak konusunda ısrarcı olunca, Mert çareyi Sadi'den yardım istemekte buldu. Songül'le yaşadığı atışmaların günden güne gerçek bir çift atışmasına döndüğünün farkına varan Payaslı, akşam yemeği için Songül'le randevulaştı. Songül evde yemek için hazırlıklarını yaparken, Sadi ise Mert'in velisiyle konuşmaya gittiği evde 18 yıl önce arkasında bıraktığı Derya'yı gördü!

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 5. Bölüm 1. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 18 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.