Sen İnandır konusu nedir ve nerede çekildi? Netflix filmi Sen İnandır oyuncuları kimler?

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Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği Netflix'in yeni Türk filmi Sen İnandır, geçtiğimiz gün itibariyle gösterime girdi. Sinemaseverlerin bir süredir heyecanla beklediği filmin konusu, oyuncuları ve ayrıntılarını bir araya getirdik!

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SEN İNANDIR FİLMİ KONUSU NEDİR?



Torunlarının evlenmesini isteyen iki işgüzar büyükanne, bu amaçla onlar için sözde tesadüfi bir karşılaşma ayarlar. Durumdan bihaber olan iki genç karşılaştıklarında, çocukluk aşkları depreşir ve eski defterler açılır.

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SEN İNANDIR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in bu hafta izleyicilerin karşısına çıkan yeni Türk filmi Sen İnandır'ın başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Çağrı Çıtanak paylaşıyor. İşte filmin diğer oyuncuları;



Yıldız Kültür, Çağla Irmak, Zerrin Sümer, Bülent Gültekin, Okan Kemal Özkan.

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SEN İNANDIR NEREDE ÇEKİLDİ?



Kısa sürede büyük ilgi çeken Merve Kült filminin çekimleri, İstanbul'un tarihi semtlerinden Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.