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Sen Çal Kapımı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 24. son bölüm

Sen Çal kapımı 24. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 24. son bölüm özeti...

27.12.2020 - 00:25 | Güncelleme: ABONE OL
Sen Çal Kapımı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 24. son bölüm

Sen Çal Kapımı 24. son bölümde; Eda, ihale konusunda Balca'nın tuzağına düşmedi; ancak gelen gizli ortağın babaannesi Semiha Hanım çıkması, Serkan'ın güvenini sarsar.Sen Çal Kapımı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 24. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan derhal şirketten çıkıp gider, Eda peşinden koşup gizli ortağın kimliğini o gün o dakikaya kadar kendisinin de bilmediğini ona anlatmaya çalışır. Serkan dinlemez. Eda'ysa vazgeçmez. Serkan'ın peşinden gider.

Semiha Hanım, Serkan ve Eda'nın yokluğundan istifade, şirkette olağanüstü hal ilan eder. Herkesi çağırdığı toplantıda laf arasında Alptekin Bey'i tehdit ettiğini ve onun da yurt dışına kaçtığını söyleyiverir. Herkesi karşısında hazır ola geçiren bu kadının sıradaki durağı Ayfer ve Eda'nın evidir.

Aydan, Alptekin'den gelen boşanma sözleşmesi karşısında ne yapacağını şaşırmış, o da soluğu Ayfer Hanım'da almıştır. Ayfer, Aydan ve Seyfi'yi annesinin gazabından korumak üzere ayaküstü bir plan kurar ve Aydan'ı komşusu Aysun olarak tanıtır.

Eda, eninde sonunda Serkan'a kendini dinletmenin bir yolunu bulur. İlişkilerinin çok yıprandığı hususunda ikisi de hemfikirdir. Serkan, yeni yıl ile yepyeni bir başlangıç yapmayı ister. Geçmişte bırakmak istediği babaannesi hayatının orta yerine bomba gibi düşen Eda'nınsa yeni başlangıçlarla ilgili soru işaretleri vardır.

Yeni yıl büyüsü Serkan ve Eda'yı sarabilecek mi? Yepyeni başlangıçlar mümkün müdür? Saatler gece 12'yi gösterdiğinde birbirlerine ilişkileri hakkında kararlarını bildirmek üzere sözleşirler.

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