Sen Ağlama İstanbul oyuncuları ve konusu: Sen Ağlama İstanbul dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Sen Ağlama İstanbul oyuncuları ve konusu hakkında detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz ve Burcu Cavrar'ın yer aldığı dizi; İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı izleyicilerle buluşturacak. Peki, Sen Ağlama İstanbul oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…
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Adı daha önce Şehrazat olarak duyurulan ancak daha sonra Sen Ağlama İstanbul olarak değiştirilen dizi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent gibi isimleri buluşturan Sen Ağlama İstanbul oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Salı akşamı ekrana gelecek olan yapım hakkında araştırmalar başladı. Peki; Sen Ağlama İstanbul konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV’nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
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SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ NE ZAMAN?
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı‘nın oturduğu Star TV’nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geliyor.
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SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay’ın birlikte kaleme aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin konusu şöyle;
“Ben sana mecburum bilemezsin…"
İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder.
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Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister.
Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz.
Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın yürüttüğü Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda;
İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi isimler yer alıyor.
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SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sen Ağlama İstanbul dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Ancak hamgi semtlerde çekildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
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SEN AĞLAMA İSTANBUL HANGİ YILDA GEÇİYOR?
Sen Ağlama İstanbul dizisi 1970'li yıllarda geçen bir dönem dizisi olacak.
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SEN AĞLAMA İSTANBUL GERÇEK HİKAYE Mİ?
Dizinin tanıtımları gerçek hayat hikayesi etiketini barındırmıyor bu nedenle dizinin herhangi bir yerden uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.
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SEN AĞLAMA İSTANBUL 1. BÖLÜM ÖZETİ
Genç ve umut dolu bir tıp öğrencisi olan Şehrazat ile sevgilisi Ferhat, ülkenin siyasi olarak geçirdiği en zor günlerde birbirine ölesiye aşık iki gençtir. Gelecek için güzel hayaller kurarken, gerçekleri halka duyurmak için en ön safta mücadele eden Ferhat, haksız yere suçlanarak idama mahkum edilir.
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Yaşanan bu gelişme iki gencin ve ailelerinin hayatında her şeyi altüst ederken, Şehrazat sevgilisini ölüm cezasından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla bilinen Büyükbey'den yardım ister.
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Ancak Büyükbey'in aklında bir plan vardır ve yapacağı iyilik karşısında Şehrazat'a bir teklif sunar. Bu teklif sadece Şehrazat'ın değil, Büyükbey'in kızı Şirin'in ve yeğeni Kubat'ın hayatını da kökünden değiştirecek bir sürecin başlangıcı olur.