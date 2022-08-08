Semih Sergen'e veda

"TÜRK TİYATROSU İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise böyle zamanların zor zamanlar olduğunu ifade ederek, "Bu Türk tiyatrosu için büyük bir kayıp. Her ne olursa olsun her ölüm erken ölüm. Hocamız çok değerli ve kıymetliydi." dedi.



Sergen'in kendisini evladı gibi sevdiğini ve evlatlarından ayırmadığını söyleyen Kurt, "Tiyatronun çok farklı alanlarında hocamızla beraber çalıştık. Hep öğretici olmuştur. Devlet Tiyatrosu 73 yaşında. Hocam, bütün devlet tiyatrosu tarihini canlı bir yaşayan bir tarihti. Allah'tan rahmet diliyorum. Evlatlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.



Kurt, Sergen'in çok önemli ve değerli bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hocamız öğretmen, yönetmen, oyuncu, yazar, şairdi. Hocamızın bir özelliği vardı. Hocamız Ankara'nın kenar semtlerinde ya da başka şehirlerdeki kenarda köşede kalmış okulların aile büyüklerinin isimlerini taşıyan okulların tamiratını yaptırır içini düzenler, araç gereç ne varsa kazandıklarını oraya harcayan gönlü geniş, kalbi temiz, çok değerli bir öğretmen ve sanatçıydı. Çok iyi bir insan ve hocaydı."



Sergen'in Devlet Tiyatrosunda büyük sanatçıların gücünün yetmeyeceği rolleri oynayarak herkese örnek olduğunu söyleyen Kurt, "O yüzden hocamızı büyük yapan, yaptığı büyük işlerdi. Önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.