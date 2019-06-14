Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türk futbolunun iki efsane ismi Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı da tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİ

Semih Şentürk, eşi Pınar ve kızları ile Tuncay Şanlı ise sevgilisi Seyhan Şaşko ile birlikte bir otelde görüntülendi. Şentürk, kızları ile gün boyu denizde oynarken, Şanlı ise sevgilisi ile güneşlenmeyi tercih etti.

Gazetecilerin fotoğraf çekme isteklerini geri çevirmeyen Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk, Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko ile birlikte objektiflere poz verdi.