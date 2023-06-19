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Semih Saygıner, PBA Bilardo Ligindeki ilk sezonun ilk ayağında şampiyon oldu

Bilardodaki gururumuz Semih Saygıner, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Saygıner, Kore'deki profesyonel ligde şampiyon oldu

Giriş: 19.06.2023 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
Semih Saygıner, PBA Bilardo Ligindeki ilk sezonun ilk ayağında şampiyon oldu
DHA

Milli Bilardocu Semih Saygıner transfer olduğu Kore'deki profesyonel ligdeki (PBA) ilk turnuvasında rakiplerini bir bir yenerek şampiyon oldu.

15'er sayılık setler halinde oynanan ve 4 set kazananan galip geldiği maçlarda yarı finali Koreli IS Park'a karşı 4-3 kazanan Saygıner finale çıktı. Semih Saygıner final maçında yine Koreli rakibi SD Lee ile karşılaştı.

Ev sahibi rakibine karşı İlk seti 15-2, ikinci seti 15-0, üçüncü seti 15-13 ve dördüncü seti 15-10 kazanan Saygıner şampiyonluğa ulaştı. Rakibine set vermeden kazanan Semih Saygıner yeni transfer olduğu PBA Bilardo Ligindeki ilk sezonun ilk ayağında rakiplerine üstünlük sağlayarak 1 numara olduğunu gösterdi.

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