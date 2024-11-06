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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy: Kendimi forvet olarak görüyorum - Futbol Haberleri

        Semih Kılıçsoy: Kendimi forvet olarak görüyorum

        Beşiktaş'ın Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği maçta 2. golü atan Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kendimi forvet olarak görüyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 20:59 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:00
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        "Kendimi forvet olarak görüyorum"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KENDİMİ FORVET OLARAK GÖRÜYORUM"

        Genç futbolcu, "Kazanmak isityorduk. Kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim hakimiyetimizde olan bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik ve kazandık. Çok mutluyum." dedi.

        Semih Kılıçsoy, oynadığı pozisyon için, "Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım." diye konuştu.

        Semih, son olarak, "Bu gücün nereden geliyor?" sorusuna, "Ekstra çalışıyorum ama doğuştan da gelen bir şey bu." yanıtını verdi.

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