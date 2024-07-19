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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy, EURO 2024 hakkında konuştu - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy, EURO 2024 hakkında konuştu

        Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 20:56 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:56
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        Semih Kılıçsoy'dan EURO 2024 açıklaması!
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        Beşiktaş'ın son zamanlarda performansıyla dikkat çeken genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, sezon öncesi yapılan Slovenya kampında beIN Sports'a konuştu.

        "IMMOBİLE'YE BERABER OLMAK HEYECAN VERİCİ, BÜYÜK BİR YILDIZ"

        Ciro Immobile ile tanıştıklarını söyleyen Semih, "Çok fazla tatil yapıp formdan düşmek istemedim. Arayı kısa tutup yeni sezon başlamak istedim. Immobile ile kampa beraber geldik. Tanıştık, sohbetlerimiz oldu. Heyecanlıyım, büyük bir yıldız... Zaman geçtikçe daha iyi anlaşacağız. Transferlerimiz çok tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Hepsi bize çok katkı sağlayacak. Özellikle ben Immobile ile oynayacağım için heyecanlıyım, inanılmaz bir forvet. Ondan öğreneceğim çok şey olacak." dedi.

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        EURO 2024 İTİRAFI

        EURO 2024'te az forma giymesi hakkında konuşan Semih, "EURO 2024 süreci benim için çok iyi geçti. Bu yaşımda orada bulunduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlı bir yerdi, çok iyi bir tecrübe oldu bana. Orada bulunmak önemli, kısa bir süre oynadım ve bir pozisyona girdim. Pozisyon içimde kaldı biraz...Ben her zaman kendime inanan bir oyuncuyum, eninde sonunda şans bulacağıma inanıyordum ve o şans da geldi. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum, ikinci devrede ilk 11 oyuncusu oldum. Ben hep kendimi hazır tuttum. Beni ilk A takıma çıkartan ve oynatan Şenol Güneş, benim için çok önemli bir noktada Şenol Hoca. Fernando Santos'tan da öğrendiklerim oldu. Serdar Hoca'nın da apayrı bir yeri var bende, bize hep inandı altyapıdan beri. Altyapıdan A takıma çıkmak zor, zahmet isteyen bir şey ama ben burada oynayacağıma inanıyordum. Bu sezonki hedefim geçen sezondan daha fazla skor katkısı yapmak, hep daha fazlası için çalışacağım ve kendimi o yönde geliştireceğim." ifadelerini kullandı.

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        GİOVANNİ VAN BRONCKHORST YORUMU

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında konuşan Semih, "Giovanni van Bronckhorst, çok sıcakkanlı ve iletişime açık bir hoca. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağız birbirimizi. Hücum futbolunu da seven bir hoca. İyi olacak, çok iyi çalışıyoruz. Hocamız hücum futbolu istiyor, tempomuz çok iyi ve sıcak bir ortam var. Bizim gibi hücum oyuncuları için çok iyi bu. Herkes hoca hakkında çok olumlu ve pozitif düşünüyor." dedi.

        "BEN FORVETİM"

        Oynamayı tercih ettiği pozisyon hakkında konuşan Semih, "Ben altyapıdan beri hep forvet oynadım. Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama kanatlarda da oynuyorum. Kaleye ne kadar yakın olursam o kadar etkili oynadığımı düşünüyorum. Gol krallığı hedefim her sezon gerçekleşebilir. Avrupa hayalimi şu an için düşünmüyorum, şu an buradayız ve Beşiktaş'a odaklıyız. Oynamadığım zaman üzülüyorum, hırslanıyorum, kendimi sorguluyorum 'Neyi yanlış yaptım?' diye. Her maçta oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

        "ARDA GÜLER İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

        Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hakkında da konuşan Semih, "Türkiye'den sonra Premier Lig'de oynamak istiyorum. Tarz olarak Agüero'ya benziyorum biraz, ben de onun kadar başarılı bir oyuncu olurum inşallah. Arda Güler ile çok iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki konuştuk bu konuları, 'Orada ortamlar nasıl, futbolcular nasıl?' diye. Kendisi zaten hazır gitti oraya ve hemen de alıştı. Oraları merak ettiğimiz için sorduk. Mbappe transferini konuşamadık henüz. (Gülerek) Başkanımız Hasan Arat göreve seçildikten sonra yönetimimiz bize değerli olduğumuzu hissettirdi. Bize verdikleri desteklerden ötürü başkanımıza, Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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