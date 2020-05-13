Galatasaray'da uzun yıllar forma giydikten sonra Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, Cimbom'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Semih'in Sparta Prag'tan ayrılması kesinleşti. Bir TV programında açıklamalar yapan Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, kontratı biten oyunculardan Kanga haricindekilerin kulüpten ayrılacağını açıkladı.

2017 yazında Cimbom'a 2 milyon euro kazandırarak Sparta Prag'a giden Semih Kaya, 2019/2020 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma dönmüştü.

29 yaşındaki futbolcunun kontratını tamamladıktan sonra Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.