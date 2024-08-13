Şemdinli'de çocuklar için dondurma şenliği yapıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Fahir Geylani, arkadaşlarının da desteğiyle bir köyde daha çocuklar için dondurma şenliği düzenledi
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Hakkarinin Şemdinli ilçesinde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Fahir Geylani, her hafta farklı köylerde etkinlik yapıyor.
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Arkadaşlarının da desteğiyle bu hafta Çatalca köyüne giden Geylani, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi, dondurma dağıttı.
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Çocukların mutluluğu için etkinlik yaptığını belirten Geylani, etkinlikle köylerdeki tüm çocuklara ulaşmaya çalıştığını söyledi.
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Geylani, "Onların bir nebze mutlu olması, bizlerin ne kadar güzel bir iş yaptığının kanıtı. İmkanlarımız kısıtlı. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.
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