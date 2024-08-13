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        Haberler Gündem Güncel Şemdinli'de çocuklar için dondurma şenliği | Son dakika haberleri

        Şemdinli'de çocuklar için dondurma şenliği yapıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Fahir Geylani, arkadaşlarının da desteğiyle bir köyde daha çocuklar için dondurma şenliği düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:55
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          Hakkarinin Şemdinli ilçesinde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Fahir Geylani, her hafta farklı köylerde etkinlik yapıyor.

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          Arkadaşlarının da desteğiyle bu hafta Çatalca köyüne giden Geylani, çocuklara yönelik etkinlik düzenledi, dondurma dağıttı.

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          Çocukların mutluluğu için etkinlik yaptığını belirten Geylani, etkinlikle köylerdeki tüm çocuklara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

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          Geylani, "Onların bir nebze mutlu olması, bizlerin ne kadar güzel bir iş yaptığının kanıtı. İmkanlarımız kısıtlı. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

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