Miss Turkey 2022 yarışmasında 100 kişi arasından seçilen 20 kişilik finalistler belli oldu. 10 numarada yarışan Selver Mira Atagül yarışmayı takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Selver Mira Atagül kimdir, kaç yaşında? İşte Miss Turkey 2022 finalistlerinden Selver Mira Atagül hakkında merak edilenler...

SELVER MİRA ATAGÜL KİMDİR?

2022 Miss Turkey yarışmasında 10 numarada yarışacak olan Selver Mira Atagül, 1.72 boya sahiptir. Miss Turkey finalistlerinden Mira Üstün, 23 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Üstün sosyal medya fenomenidir ve dansçılık yapmaktadır. Aynı zamanda Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir.

MISS TURKEY 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Miss Turkey 2022 bu yıl 20 Eylül 2022 salı günü yani bugün yapılacak ve Miss Turkey resmi YouTube kanalından saat 20:00'de canlı yayınlanacak.