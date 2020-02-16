"BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN DEĞİL"

Selin İmer, "Alerjim var demeyelim de... Biz bu tarz günleri, doğum günleri dışında kutlamıyoruz. Yılbaşını da kutlamıyoruz. Hayatınızda sevdiğiniz biri varsa bunu bir günle sınırlayıp, kutlamak bana saçma geliyor. Kutlayanlara da karşı değilim. Benim için özel bir gün değil" açıklamasını yaptı.