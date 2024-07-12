Selin Demiratar, yalnız güzel

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Mevsimlerden yaz, yer Bodrum...

Yaz aylarında Bodrum demek tatil demek...

Aynı zamanda aşk demek...

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Selin Demiratar, yazılı olmayan bu kuralın içinde olmayan bir tatil yapıyor.

Tatilini, Ortakent'te tek başına geçiren Selin Demiratar, fit haliyle dikkat çekti.