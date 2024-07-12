Selin Demiratar, yalnız güzel
Selin Demiratar, Bodrum'da tek başına tatil yaparken fit görünümüyle dikkat çekti
Giriş: 12.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:30
Mevsimlerden yaz, yer Bodrum...
Yaz aylarında Bodrum demek tatil demek...
Aynı zamanda aşk demek...
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Selin Demiratar, yazılı olmayan bu kuralın içinde olmayan bir tatil yapıyor.
Tatilini, Ortakent'te tek başına geçiren Selin Demiratar, fit haliyle dikkat çekti.
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