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        Selin Demiratar, yalnız güzel

        Selin Demiratar, Bodrum'da tek başına tatil yaparken fit görünümüyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:30
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        Mevsimlerden yaz, yer Bodrum...

        Yaz aylarında Bodrum demek tatil demek...

        Aynı zamanda aşk demek...

        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Selin Demiratar, yazılı olmayan bu kuralın içinde olmayan bir tatil yapıyor.

        Tatilini, Ortakent'te tek başına geçiren Selin Demiratar, fit haliyle dikkat çekti.

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        #BODRUM

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