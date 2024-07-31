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        Haberler Objektife Takılanlar Selin Demiratar'ın Bodrum tatili devam ediyor - Magazin haberleri

        Selin Demiratar'ın Bodrum tatili devam ediyor

        Bodrum tatiline devam eden Selin Demiratar, Ortakent'teki bir plajda arkadaşlarıyla denizde şakalaşırken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:29
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selin Demiratar'ın Bodrum tatili devam ediyor.

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          Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Selin Demiratar, Ortakent'teki bir plajda arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

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          Selin Demiratar, sıcaktan bunalıp arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.

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          Mor renkli bir mayo giyen Selin Demiratar, iskeleden denize gireceği sırada arkadaşlarıyla şakalaşıp birinin taklidini yaptı.

          O sırada kahkaha atan Selin Demiratar'ın keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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          Selin Demiratar'ın denize atlama biçimi ise dikkat çekti.

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