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Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda soluğu Bodrum'daki yazlığında aldı. Mayolu pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Ciğerci, paylaşımına düştüğü not ile dikkat çekti.

Ciğerci, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Karyola bacağı gibi incecik bir bacağım olacağına, böyle olmak beni daha çok mutlu ediyor. Yani photoshop yapıp, kendimi incecik yapmasını da bilirdim. Mutluyum ben, böyle seviyorum kendimi. Bir dirhem et, bin ayıp örter. İnat değil mi, zayıflamıyorum. Böyle kalacağım.