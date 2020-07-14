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Futbolcu Gökhan Çıra, yaklaşık dokuz ay önce evlendiği sosyal medya fenomeni eşi Selin Ciğerci ile dudak dudağa çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Gönderisine "Tarifi yok aşkın" notunu düşen Çıra'nın paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü.

36 yaşındaki Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak için harekete geçmişti. İkiz annesi olmaya hazırlanan Selin Ciğerci, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Ciğerci, konuyla ilgili "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotoğrafı bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin; bir aksilik olmasın, evladımızı seneye kucağımıza alalım" ifadelerini kullanmıştı.