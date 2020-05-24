Ciğerci 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, Ciğerci " Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum. 1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Siz hesap eden kaç para kazandığımı" dedi.