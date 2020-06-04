O günleri düşündükçe daha çok çalışıyorsun. Seni aşağı çekmeye çalışanları görünce daha çok hırslanıp, kendini kamçılıyorsun. Onlar da lazım. İyi ki varlar. Allahım onlara da versin ama kocamın kendi işindeki başarısı bambaşka.

Aileden annemin sevgisini nasıl gördüysem, ben de Gökhan'a öyle davranıyorum. Kimsenin ne dediğini dinlemeden, umursamadan, kalbimi dinleyerek... Allah'ım sen çok büyüksün.