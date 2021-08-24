Dün hapse giren Akkaya'nın ardından sosyal medyadan kendisine yapılan olumsuz eleştirilere sitem eden ve anne babasının bu haberlere çok üzüldüğünü açıklayan Selin Ciğerci, annesinin fotoğrafını paylaşarak sessizliğini bozdu.
37 yaşındaki Selin Ciğerci, Instagram'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Benim de bir annem var. Bugün annemle fotoğraf paylaşmak istedim. İçimden geldi... 60 yaşında bir annem, 70 yaşında babam var, mavişim... Dünden beri annemle öyle çok konuştuk ki... Dün bütün komşularımız, teyzemler annemdeydi, iyi değildi, gece yanındaydım. Biz böyle şeylere alışık insanlar değiliz. Annem taze fasulye, pilav bundan anlayan bir kadındır... Babam da bu hayata çalışmaya gelmiş 6 yaşından beri... İkisi de ne karakol, ne mahkeme bilir. Kimse neler yaşadığımı bilmiyor, belli etmiyorum. Yeni ürün çıkardım, annem herkesten önce arar tebrik ederdi, konusu geçmedi. Herkesin bir ailesi evladı var, ülkemizin bin bir türlü kanayan yarası var. Lütfen artık mutlu yaşamaya çalışsın herkesin bir sınavı var bu dünyada. Günah ben bu dünyaya hep mi mücadele etmeye geldim, tek isteğim aile hayatı düzenli edepli ve her şeyden uzak kendi halimizde. Ve işim, sorumluluklarım her şey olacağına varır. Ben neler atlatmadım. Bu da geçer derim, üzüntülerimi belli etmiyorum. Herkes iyi olsun mutlu olsun ölümlü dünya... İyi ki varsınız sizi seviyorum."
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