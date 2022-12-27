Selim İsminin Anlamı Nedir? Selim İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Selim isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

SELİM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Selim ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Selim isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Selim isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SELİM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Selim ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Doğru, dürüst, kusursuz. Sonu iyi, tehlikesiz, kötücül olmayan, iyicil (ur veya hastalık). Selamete ermiş.

SELİM İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Selim ismi Kur'an-ı Kerim'de (Şuara Suresi 89. Ayet) geçmektedir ve Selim ismini koymak caizdir.

SELİM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Selim ismini kullanan 77.024 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Selim ismini kullanan 17.288 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Selim ismini kullanan 5.229 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Selim ismini kullanan 3.893 kişi bulunmaktadır.

SELİM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Selim adına sahip olanlar zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.