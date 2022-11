Selena Gomez: My Mind and Me Justin Bieber'a dair çarpıcı açıklamar da bulundu!

Selena Gomez: My Mind and Me belgeselinde Justin Bieber'a dair çarpıcı açıklamar da bulundu!

Uzun yıllar boyunca lupus, anksiyete, depresyon ve bipolar bozukluğu ile mücadele eden Selena Gomez, 6 yıllık süreç boyunca yaşadığı zorlukları 4 Kasım’dan itibaren Apple TV+’da yayımlanmaya başladı. Gomez yaşadığı zorlu süreci anlatırken Justin Bieber'la olan ayrılığına dair çarpıcı açıklamalar da bulundu!

