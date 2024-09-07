Selena Gomez, kozmetik markası sayesinde milyarder oldu

Selena Gomez'in servetinin büyük kısmı, kendi kozmetik markasının hissesinden geliyor. Ayrıca, Gomez bir akıl sağlığı platformu olan Wondermind'ın da yatırımcısı. Bu girişimlerin yanı sıra, sosyal medyada yaptığı marka destekleri sayesinde sırasıyla 30 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde kazanç elde etti.