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        Haberler Dünyadan Selena Gomez, kozmetik markası sayesinde milyarder oldu - Magazin haberleri

        Selena Gomez, kozmetik markası sayesinde milyarder oldu

        Selena Gomez, büyük ölçüde kendi kozmetik markasının başarısıyla yükselişi sayesinde resmen milyarder statüsüne ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:24
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        • 1

          Selena Gomez, net serveti 1.3 milyar dolara ulaşarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en genç kendi kendini yetiştirmiş milyarderlerden biri oldu.

        • 2

          Selena Gomez, 5 yıl önce piyasaya sürdüğü kendi markası sayesinde, etkileyiciler ve genç tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü. Bu da, Gomez'in servetinin önemli ölçüde artmasına katkıda bulundu.

        • 3

          Selena Gomez'in servetinin büyük kısmı, kendi kozmetik markasının hissesinden geliyor. Ayrıca, Gomez bir akıl sağlığı platformu olan Wondermind'ın da yatırımcısı. Bu girişimlerin yanı sıra, sosyal medyada yaptığı marka destekleri sayesinde sırasıyla 30 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde kazanç elde etti.

        • 4

          Selana Gomez'in, 'Only Murders in the Building' adlı dizisindeki rolü için sezon başına da 6 milyon dolar kazandığı bildirildi.

          Fotoğraflar: Shutterstock

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