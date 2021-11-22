Selena Gomez'in zihin sağlığı yatırımı

"AMACIM GERÇEKÇİ OLMAYAN GÜZELLİK STANDARTLARINI YIKMAK"

Selena Gomez, daha önce verdiği röportajda, "Toplum bize sürekli olarak yeterli olmadığımızı söylüyor. Amacım gerçekçi olmayan güzellik standartlarını yıkmak. Kişisel deneyimlerimden bu imkânsız güzellik standartlarının zihinsel sağlığımı çok fazla etkilediğini gördüm ve aynı şekilde hisseden birçok kişi tanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Gomez aynı nedenle zaman zaman sosyal medya hesaplarını kapatma kararı alıyor.