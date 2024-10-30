ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, milyonlarca ABD'li seçmen, posta yoluyla ya da sandıklarda erken oy verme hakkını kullanıyor.

O seçmenlerden biri de ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez oldu. 32 yaşındaki Gomez, önceki gün oy kullandı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.