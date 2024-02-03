Selen Görgüzel: Gökhan Özen ile iddiaya girdik
Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle gündeme gelen Gökhan Özen ile iddiaya girdiğini söyledi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Selen Görgüzel, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Görgüzel, son dönemde erkeklerin estetik yaptırması hakkında konuştu.
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Görgüzel, "İhtiyaç dahilinde herkes yaptırabilir. Herkes iyi olmak için gidip yaptırıyor. Ama bu kötü duruyorsa bence tamamen doktor hatası. Küçük müdahaleler ile yapılan her şey yapılabilir. Herkes kendini iyi hissetmek için saçını tarıyor, giyiniyor sonuçta onun gibi bu da. Herkesin de kendi tercihi bence ama yaptırdıktan sonra da ötmesin kimse düdüklü tencere gibi" diyerek güldü.
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Gökhan Özen ile iddiaya girdiğini de söyleyen Selen Görgüzel, "Rafet El Roman'ın yüzü sakil duruyor. Kendine ait bir yüz anatomisi vardı. Ben Gökhan ile iddiaya girdim. O ısrarla 'yaptırmadım' diyor. Doktor analiz edecek ve yaptırdığına dair bir şey çıkarsa o kaybedecek iddiayı. Doktor gelecek ona bakacağız 'estetik müdahale var mı' diye. O diyor ki; 'istediğiniz doktora giderim', göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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"ARAŞTIRMALAR YAPMAK BENİM HOBİM"
Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada katıldığı bir programda erkek menisinin yüze iyi geldiğini söyleyen Selen Görgüzel, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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Konuyu açıklık getiren Selen Görgüzel, "Ben alternatif tıp ve tamamlayıcı tıbbı araştıran birisiyim. Çocukluk yaşlarımdan beri araştırıyorum. Tabii ki modern tıbbı kötülemiyorum. Eskisi gibi nasıl sağlıklı kalabiliriz onun peşindeyim. Bu araştırmaları yapmak da benim hobim açıkçası. Biraz da mizahi bir dil ile paylaştığım zaman bazen yadırganıyorum, bazen de alkışlanıyorum. İnşallah ben görürüm bunu. Tabii ki gündeme geliyor ve bir şeylerin dikkat çekmesi gerekiyor ki o haber akıllarda kalsın. Eleştirmek yerine öğrenmeyi tercih etseler insanlar faydalı olurlar" ifadelerini kullandı.