Ayrılık sonrası insanlarının birbirlerine karşı öfke ile yaptıkları açıklamalar ve haberlerin sosyal mecralarda ömür boyu kaldığına işaret eden Hamdi Alkan, bu tarz durumun önüne geçmek için boşanma sözleşmesine ekledikleri maddeyi açıklamış ve "İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa 1 milyon TL ceza ödeyecek" demişti.