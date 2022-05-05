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Selen Görgüzel'den aşk açıklaması: Doğru zamanda biri çıkarsa...

Selen Görgüzel'den 'aşk' açıklaması

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile geçtiğimiz mart ayında boşanan Selen Görgüzel Alkan, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Kendimi aşka kapamadım" diyen Görgüzel, "Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda doğru bir şekilde karşıma birisi çıkar da inşallah aşık olurum" ifadelerini kullandı

05.05.2022 - 09:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Selen Görgüzel, önceki akşam Kuruçeşme'de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı. 1 milyon TL değerinde yeni otomobil aldığı görülen ünlü isim, aracından bornozuyla çıktı. Koşar adımlarla mekana giriş yapan Selen Görgüzel, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • Görgüzel, "Burada bayram gününde bizimle beraber olmayı tercih eden misafirlerimize çok teşekkür ederim. Bugün bayram olduğu için daha çok eğleneceğiz. Ben sahnede çok eğleniyorum. Eğlendiğim içinde gelen misafirlerimi de eğlendiriyorum. Keyifli bir akşam olacak." dedi.

  • "BENİ GÜLŞEN İLE KIYASLAMAYIN"

    Payetli transparan bir elbise giymeyi tercih eden Selen Görgüzel Alkan, "Kıyafetim benim için normal ama size iddialı gelebilir. Ben sahnede her şeyime emek veriyorum. Kıyafetime de çok emek veriyorum. Giyebilen ve taşıyabilen olduğum sürece neden iddialı olmayayım. Gülşen bu konuda çok doğru yapıyor. Çok tanımasam da tarz bulduğum bir isim. Ama ben birilerine cesur demeden önce de cesurdum. Beni Gülşen ile kıyaslamayın. Birileri yapıyor diye ben de yapmıyorum. Bu Benim tarzım. Aynaya baktığım zaman 'Ne güzel oldun Selen' demeliyim. Çünkü yenilenmek güzel bir şey." şeklinde konuştu.

  • Ünlü isim daha sonra muhabirlerin, "Arabanızı da yenilediğinizi gördük. Haberlere konu olan arabanızı satıp bu arabayı mı aldınız?" sorusuna "Bu arabanın o arabayla bir ilgisi yok. Diğer araba zaten benim değildi. O araba prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni klip ve başka yeni bir araba alacağım." yanıtını verdi.

  • "BEN AŞKSIZ YAPAMAM"

    Aşk hayatı ile de ilgili konuşan şarkıcı, "Kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım. Ben aşksız yapamam. Doğru zamanda doğru bir şekilde karşıma birisi çıkarda inşallah aşık olurum." ifadelerini kullandı.

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