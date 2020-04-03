"OFİS BOY OLDUM"

O esnada arayan eşi ile konuşan şarkıcı, "Hamdi bey sipariş verdi, unutmadan onu da alayım. Hamdi bey bu konularda biraz panik, o yüzden markete beni gönderiyor, ofis boy oldum resmen" diyerek kahkaha attı.