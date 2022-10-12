AYI KANI ENJEKTE EDECEK

Son dönemde yaptırmış olduğu cerrahi işlemler ile gündeme gelen Selen Görgüzel, ayı kanı enjekte edeceği yönündeki söylentilerle ilgili konuştu.

Görgüzel, kendisinin de deneyeceğini ancak henüz araştırma aşamasında olduğunu belirtti.