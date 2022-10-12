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Selen Görgüzel ayı kanı enjekte edecek! - Günün magazin haberleri

Selen Görgüzel ayı kanı enjekte edecek!

Daha önce özel bir klinikte sünnet çocuklarının kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıklayan Selen Görgüzel, Beşiktaş'taydı. Görgüzel, bu kez kendisine ayı kanı enjekte edeceğini ancak henüz araştırma aşamasında olduğunu ifade etti

12.10.2022 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırmıştı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Görgüzel, önceki gün Beşiktaş'taki bir mekandaydı. Bir davette sahne alan ve kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çeken Selen Görgüzel, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • Selen Görgüzel, kendisine sosyal medyadan maddi durumu yüksek insanların özgüvenli şekilde mesaj atmalarından bahsetti. Görgüzel, "Mesaj atanlar arasında '88 tane evim var' diyen kişiler var" ifadelerini kullandı.

  • AYI KANI ENJEKTE EDECEK

    Son dönemde yaptırmış olduğu cerrahi işlemler ile gündeme gelen Selen Görgüzel, ayı kanı enjekte edeceği yönündeki söylentilerle ilgili konuştu.

    Görgüzel, kendisinin de deneyeceğini ancak henüz araştırma aşamasında olduğunu belirtti.

  • Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir erkeğe laf atmasının hatırlatılması üzerine ise, "Hep siz mi atacaksınız? Biraz da biz atalım" dedi.

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