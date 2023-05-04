Tarsus'ta sahne aldı

Hayranlarıyla birlikte 'Yaz Gazeteci Yaz', 'Gesi Bağları', 'Uğurlar Olsun', 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm', 'Yuh Yuh', 'Çav Bella' gibi şarkıları seslendiren Selda Bağcan, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

"10 BİN YILLIK İNSANLIK İZİ BURADA YATIYOR"

Konserin tamamlanmasının ardından sahneye çıkan ve konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sevgili Selda Bağcan'ın çok güzel bir şarkısı var. 'Öyle Bir Yerdeyim Ki' diyen şarkısı... Selda Hanım öyle bir yerdeki 10 bin yıllık insanlık izi burada yatıyor. Selda Hanım, öyle bir yerdeki düşman işgaline karşı Kuvayı Milliye ruhu burada yaşıyor. Selda Bağcan, daha önce Tarsus'a 3 defa geldi. İlki 1993 yılıydı, 1999 ve 2000 yıllarında kültür merkezinde konseri vardı. O zaman kırmızı bir elbiseyle balıkçıları çiz balıkçıları diyordu. O zaman, 'Tarsus'a tekrar geleceğim. Bir halk konseri mutlaka vereceğim' demişti. O zaman da Selda Hanım'ın verdiği bir sözdü ve unutulmayacak bir sözdü" dedi.