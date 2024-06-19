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        Haberler Müzik Selda Bağcan, 'Ağlama Anne'yi 27 yıl sonra ilk kez söyledi - Magazin haberleri

        Selda Bağcan Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu

        Selda Bağcan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Yıllar sonra ilk kez 'Ağlama Anne' şarkısını söyleyen Bağcan, "Bu şarkıyı 1997'de stüdyoda bir kez söyledim. O kadar güzel söyledim ki bunu bir daha böyle söylemem dedim ve seslendirmedim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:32
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        27 yıl sonra ilk kez söyledi
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        Selda Bağcan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Bağcan, Senforock Senfoni Orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Selda Bağcan'ın yeğeni Serenad Bağcan, sahneye çıkarak 'Dört Mevsim' ve 'Yiğidim Aslanım' şarkılarını seslendirdikten sonra halasının sahnesine konuk olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

        HARBİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

        İlk kez 'Ağlama Anne' şarkısını Harbiye Açıkhava'da binlerce kişilik koroyla hep bir ağızdan söyleyen Bağcan, şu ifadeleri kullandı; "Bu şarkıyı 1997'de stüdyoda bir kez söyledim. O kadar güzel söyledim ki 'Bunu bir daha böyle söylemem' dedim ve seslendirmedim. İlk kez burada bugün seslendirdim. Bugüne kadar 400 şarkı söyledim kadar bu şarkıların içinde benim için bu şarkı bir numara."

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        #selda bağcan

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