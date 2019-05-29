Selçuk Yöntem ile Zerrin Tekindor bir araya geldi - Magazin haberleri

Oyuncu Selçuk Yöntem, bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da birlikte rol aldığı Zerrin Tekindor ve dizinin yönetmeni Hilal Saral ile Almanya'da bir araya geldi. Yöntem, çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından, "Güzel buluşmalar çok iyi oluyor. Özlemişiz..." notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, "Yeni bir proje mi geliyor?" sorularını akıllara getirdi.

"BİHTER ZİYAGİL'İN KEMİKLERİ SIZLIYORDUR ŞU AN"

Yöntem'in paylaşımına bazı takipçileri ise esprili yorumlar yaptı. İşte ünlü oyuncunun paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

- Bihter Ziyagil'in kemikleri sızlıyordur şu an.

- Matmazel muradına ermiş sonunda.

- Bihter ölmüş, Behlül kaçmış kimin umurunda...

- Matmazel ölmesin diye Bihter'i mi öldüreceksiniz Adnan Bey?

- Mutlu sonu sadece Matmazel bulmuş.

- Yıllardır hep bu günü bekledin değil mi Matmazel? Bihter'i sana unutturmayacağız.

"SES TELLERİME OTURMAK İSTEYEN KADINLAR VAR"

Öte yandan Aşk-ı Memnu dizisi bir dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kitlemişti. Dizide Adnan Ziyagil karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, o dönem bir gazeteye verdiği röportajda "Ses tellerime oturmak isteyen kadınlar var" açıklamasını yapmıştı.

"DAHA NELER, TÖVBELER OLSUN!"

Sosyal medyada paylaşılan gazete küpürü geçtiğimiz günlerde "Matmazel sen misin o?" notuyla yayınlanmıştı. Paylaşım, dizide Adnan Ziyagil'e platonik bir aşığı canlandıran (Matmazel/Deniz Hanım) Zerrin Tekindor'un da dikkatini çekmişti.

Tekindor, paylaşılan gazete küpürünün altına, esprili bir şekilde, "Aaa, daha neler. Tövbeler olsun!" notunu düşmüştü.