30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Selçuk Yöntem, bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da birlikte rol aldığı Zerrin Tekindor ve dizinin yönetmeni Hilal Saral ile Almanya'da bir araya geldi. Yöntem, çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından, "Güzel buluşmalar çok iyi oluyor. Özlemişiz..." notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, "Yeni bir proje mi geliyor?" sorularını akıllara getirdi.
"BİHTER ZİYAGİL'İN KEMİKLERİ SIZLIYORDUR ŞU AN"
Yöntem'in paylaşımına bazı takipçileri ise esprili yorumlar yaptı. İşte ünlü oyuncunun paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:
- Bihter Ziyagil'in kemikleri sızlıyordur şu an.
- Matmazel muradına ermiş sonunda.
- Bihter ölmüş, Behlül kaçmış kimin umurunda...
- Matmazel ölmesin diye Bihter'i mi öldüreceksiniz Adnan Bey?
- Mutlu sonu sadece Matmazel bulmuş.
- Yıllardır hep bu günü bekledin değil mi Matmazel? Bihter'i sana unutturmayacağız.
"SES TELLERİME OTURMAK İSTEYEN KADINLAR VAR"
Öte yandan Aşk-ı Memnu dizisi bir dönem tüm Türkiye'yi ekran başına kitlemişti. Dizide Adnan Ziyagil karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, o dönem bir gazeteye verdiği röportajda "Ses tellerime oturmak isteyen kadınlar var" açıklamasını yapmıştı.
"DAHA NELER, TÖVBELER OLSUN!"
Sosyal medyada paylaşılan gazete küpürü geçtiğimiz günlerde "Matmazel sen misin o?" notuyla yayınlanmıştı. Paylaşım, dizide Adnan Ziyagil'e platonik bir aşığı canlandıran (Matmazel/Deniz Hanım) Zerrin Tekindor'un da dikkatini çekmişti.
Tekindor, paylaşılan gazete küpürünün altına, esprili bir şekilde, "Aaa, daha neler. Tövbeler olsun!" notunu düşmüştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!