Selçuk Öğretmen'in projesi en yenilikçi uygulama seçildi

Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Dr. Selçuk Yusuf Arslan ve Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Adem Kaplan, İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen etkinlikte Türkiye'yi temsil etti.

28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen ETF Yenilikçi Öğrenme Etkinliğinde finalist öğretmenler bir araya gelerek, yenilikçi uygulamalarını uluslararası jüriye sundu. Jüri değerlendirmesinin yanında halk oylaması da yapılarak yaklaşık 45 bin oy kullanıldı.

Dr. Arslan, STEM Stands Together isimli yenilikçi uygulamasıyla yarışmanın kazananlarından biri oldu. Diğer iki ödülün sahibi de Sırbistan’dan Katarina Veljković ve Tunus’tan Hedia Mhiri Sellami oldu.

Ödül konuşması yapan Dr. Arslan, "Bu önemli ödülü aldığım için çok mutluyum. STEM eğitimine yönelik bir doktora tezi yazdım. Öğretmen olarak da bu yaklaşımın önemli olduğuna inandım. Çalışmam da katılımcılığı ön plana çıkardım. Biz öğretmenlerin de motivasyona ihtiyacı oluyor. Bu tür prestijli ödüller de motivasyonumuz için önemli araçlar. Aslında ikinci kez ETF’den ödül alıyorum ama bir önceki pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Ben yarışmaya katılan ve finale kalan tüm öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum. Hepiniz bu yarışmanın kazananısınız" dedi.

STEM ÖĞRENCİLERİN ORTAK DİLİ

STEM Stands Together-STEM ile Birlikteyiz çalışmasıyla Türk ve göçmen öğrencilerin katıldığı ortak bir STEM atölyesi yoluyla öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Düzenlenen etkinliğe 16 öğrenci katıldı. Öğrencilerin 8’i Türk, 8’i ise Suriye, Irak, Afganistan ve İran’dan Türkiye'ye göç eden öğrencilerden oluşuyor.

Dr. Arslan, "STEM eğitimi son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. Bu etkinlikte STEM’i, birbirini tanımayan öğrencilerin ortak dili olarak kullandık. Öğrenciler STEM etkinliğinde bir araya gelerek ortak bir amacı gerçekleştirdi ve bu süreçte yeni arkadaşlıklar da kurdu. 16 öğrenci 8 gruba ayrıldı. Her grupta 1 Türk, 1 göçmen öğrenci yer aldı" dedi.

Etkinlikte öğrenciler bir matematik konusu olan “Açılar” konusuna yönelik bir STEM etkinliği gerçekleştirdi. Gruplar açılar konusunda bir internet araştırmasıyla atölyeye başladı. Araştırma sonunda aldıkları notları sınıfla paylaştılar. Daha sonra bilişim teknolojileri öğretmeni Dr. Selçuk Yusuf Arslan öğrencilere microbit ile kodlama eğitimi verdi. Eğitim sonunda öğrenciler matematik ile kodlamayı ve mühendisliği bir araya getirerek bir materyal geliştirdi. Materyalle butonlara basıldığında hareket eden mekanizma soyut olan bu konuyu öğrenciler için somut hale getirdi. Öğrenciler ortaya bir ürün çıkarırken eğlenerek öğrendi.