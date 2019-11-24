Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Binlerce öğrencinin hayatına dokunarak, onların geleceklerine yön veren öğretmenlerin hakkı kuşkusuz ödenmez. Bazı öğretmenler ise kendisini insanlığın gelişimine adar ve hiç durmadan çalışır. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan da o isimlerden yalnızca bir tanesi... Arslan, Cambridge University Press tarafından kendini mesleğine adamış dünya üzerindeki en iyi 50 öğretmenden biri seçildi. Ayrıca dünyanın en başarılı 20 gencinden biri seçildi.

Çalışmalarıyla öğrencilere yol gösteren Selçuk, ayrıca öğretmenlere ilham olmaya çalışıyor, gönüllü olarak onlarca öğretmene mentorluk yapıyor. Bu tür çalışmaların Türkiye'de yayılması gerektiğini düşünüyor.

"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIM MUTLAKA ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Selçuk, "Ülkemizde çok başarılı öğretmenler var ama bu sayının artması gerekir. Bence bunun yolu kişisel ve mesleki gelişimden geçiyor. Öğretmen kendini geliştirdikçe öğrencilerine daha faydalı olur. Dünya değiştikçe öğretmenin rolü de değişiyor. Daha önce derste aktif olan öğretmenin artık lider olma gibi bir rolü var. Bireyselleşme son dönemde dünyada çok konuşuluyor. Sınıf ortalamasına göre ders anlatmak yerine öğrencileri bireysel özelliklere uygun olarak yönlendirmek, süreci daha verimli hale getirebilir. Öğretmen arkadaşlarım da mutlaka çağın gereklerini yerine getirmeliler. Biz öğretmenlerin sorumluluğu gerçekten çok büyük. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında bizlere büyük görevler düşüyor, bunun için daha bilimsel çalışmalar yapmak zorundayız" diye konuştu.

"TÜM EĞİTİMLERE KATILMAYA GAYRET EDİYORUM"

Kişisel gelişimi için neler yaptığını sorduğumuz Selçuk şunları söyledi: " Yüksek lisansımı tamamladım ve şu an Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi doktora programında tez döneminde bir öğrenciyim. Özellikle bilimsel bakış açısı kazanma, alanımızdaki güncel gelişmeleri takip etme açısından lisans üstü eğitimin kritik olduğunu düşünüyorum. Sık sık yurt dışında programlara katılıyorum. Yabancı dil becerimi geliştirmek için çaba sarf ediyorum. Kendi alanım olsun ya da olmasın nitelikli tüm eğitimlere katılmaya gayret ediyorum. Özellikle bilişim alanı hızlı değişen bir alan olduğundan bilgilerimi güncellemem gerekiyor. Çok fazla uluslararası organizasyona davet ediliyorum. Bu çalışmalarda aktif rol alıyorum. Başka ülkelerde öğretmenler neler yapıyor bunu gözlemleme ve onlarla ortak çalışmalar yürütme şansım oluyor. Karşılıklı bir tecrübe ve iyi örnek paylaşımı oluyor. Ben ülkemdeki meslektaşlarıma bunları aktarmaya gayret ediyorum.

Genellikle eğitim ve kişisel gelişim kitapları okuyorum. Yoğun çalıştığım için zor olsa da her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Son zamanlarda beni etkileyen ve önerdiğim kitaplar ise şunları; Dönüştüren Eğitim-John Couch ve Ortalamanın Sonu-Todd Rose… Bunun yanında bilim dergileri okumayı da çok seviyorum."

İşte Selçuk'un gururlandıran başarıları...

1. DÜNYANIN EN BAŞARILI 20 GENCİNDEN BİRİ (JCI)

Selçuk öğretmenin kız öğrencilerin kodlama becerilerinin geliştirilmesine ve STEM yaklaşımına yönelik projeleri onun 2019 yılında dünyanın en başarılı 20 gencinden biri olmasını sağladı. Ayrıca Selçuk öğretmen sadece bilişim alanında değil yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de lise öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinci kazanmasında etkili rol oynadı.

2. CERN ÖĞRETMEN PROGRAMINA BURSLU KABUL EDİLDİ

2019 yılı Temmuz ayında CERN Uluslararası Lise Öğretmenleri Çalıştayına burslu kabul edildi. 6 farklı kıtadan 45 öğretmenin katıldığı iki haftalık bu prestijli öğretmen programını başarıyla tamamlayarak CERN elçisi olmaya hak kazandı.

3. TÜRKİYE'Yİ GEZEREK ÖĞRETMENLERE İLHAM KAYNAĞI OLMAYA ÇALIŞTI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ VERDİ

Ekim ayında BBC Genel Merkezinde micro:bit Live 2019’a konuşmacı olarak davet edildi ve kızlar için daha fazla kodlama projesini sundu. Ayrıca Uşak, Kütahya, Sakarya, Ankara, İstanbul, Hatay gibi şehirlere giderek öğretmen ve öğretmen adaylarına başarı hikayesini anlatarak onlara ilham olmaya çalıştı. Gönüllü olarak onlarca öğretmene mentorluk yapıyor.

4. STEM KAMP (AVRUPA OKUL AĞINDAN ULUSLARARASI ÖDÜL)

Ankara Altınköy Açık Hava Müzesinde ortaokul öğrencilerine yönelik iki günlük bir STEM bilim kampı düzenledi. Öğrencilerin sadece öğrenmesi değil eğlenmesine yönelik bir dizi faaliyet yürüttü. Kamp sonunda öğrenciler hem STEM atölyelerine katıldı hem de yeni arkadaşlıklar kurdu. Bu proje STEM Keşif Haftası kapsamında Avrupa Okul Ağından ödül aldı ve Selçuk Öğretmen Belçika’da düzenlenen törende ödülünü alarak projesini tanıttı.

5. DOĞA İÇİN KODLA

Doğa için Kodla projesinde öğrencileri ile birlikte gönüllü eğitmenlik yaparak İzmir’in Menemen ilçesindeki bir köy okulunda eğitim gören öğrencilerin ilk kodlama deneyimlerini yaşamalarına katkı sağladı. İki günlük programda öğrenciler kodlama yaparken doğa temalı robotik etkinlikleri yürüttü. Öğrencilere kodlama öğretirken aynı zamanda doğa sevigisi de aşılamaya çalıştı.

6. KIZLAR İÇİN DAHA FAZLA KODLAMA (STEM ALLIANCE ULUSLARARASI ÖDÜL)

Science on Stage Europe’dan aldığı destek ile öğrencilere kodlama eğitimi verdi. Kodlama eğitimi sonunda öğrencileri gerçek yaşam problemlerini çözmeye yönelik projeler üretti. Düzenlenen sergi gelen misafirlerin ilgisini çekti. Bu proje ile 'Diversity in STEM' yarışmasında ödüllendirilen tek Türk öğretmen oldu. Malta’da düzenlenen ödül töreninde ödülünü aldı.

7. MESLEĞİNE KENDİNE ADAMIŞ EN BAŞARILI 50 ÖĞRETMENDEN BİRİ (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS)

8. NOBEZİTE PROJESİ

Yıllarca sosyal sorumluluk projeleri yürüten Arslan, 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde bir proje yarışması düzenledi. 22 farklı şehirden 60 okulun katıldığı yarışmada öğrenciler obeziteyle mücadele konulu projeler yürüttüler. Projelerine yerel yönetimleri ve STK’ları da katan öğrenciler bu büyük sağlık sorununun çözümüne katkı sağladı. İlk 3'e kalan takımlar Ankara'daki ödül törenine davet edildi. Ödül törenine ünlü onkolog Yavuz Dizdar da gönüllü olarak katılarak Selçuk öğretmen ve proje ekibi öğrencilerinin heyecanına ortak oldu.

2018

1. TÜRKİYENİN EN BAŞARILI GENCİ (JCI TÜRKİYE)

2. KÜRESEL ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ (AKS HİNDİSTAN)

Hint öğretmenler dışında bu ödülü alan 12 öğretmenden biri oldu. Ödül töreninde Hint öğretmenlere bir sunum da yapan Selçuk öğretmen bu başarısıyla ülkemizdeki birçok öğretmene örnek oldu.

3. YILIN ÖĞRETMENİ (MEB, YILIN EĞİTİMDE BAŞARI ÖDÜLLERİ)

4. TEKNOLOJİYLE BULUŞAN KIZLAR PROJESİ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FUTURE LEARNİNG İKİNCİLİK ÖDÜLÜ)

Okul-sektör işbirliğini kullanarak Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ile bir haftalık kodlama yaz okulu açılmasını sağladı. BTK desteğiyle öğrenci ve velilere yönelik güvenli internet eğitimleri verdi. Microsoft eğitim içeriklerinin öğrencilerine ücretsiz ulaşmasını sağladı. Öğrenciler katıldıkları yüz yüze ve uzaktan eğitimler sonunda önemli sertifikalar alarak kişisel gelişimlerini sağladılar. Bu süreçte öğrencileri hazırladıkları oyunlar, projeler, fotoğraflar, sloganlar ve kompozisyonlarla ulusal yarışmalarda okullarına ödüller kazandırdılar. Bu proje İstanbul Üniversitesi Future Learning yarışmasında ikincilik ödülü kazandı.

5. SCIENTIX VE TEACHSDGS TÜRKİYE ÖĞRETMEN ELÇİSİ

6. MİCROSOFT VE NATIONAL GEOGRAPHIC SERTİFİKALI EĞİTMEN

2017

1. MICROSOFT HARİKALAR YARATAN ÖĞRETMEN VE KANADA’DA DÜZENLENEN EDUCATOR CHALLENGE YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Microsoft tarafından STEM kategorisinde Harikalar Yaratan Öğretmen seçilen Selçuk Öğretmen, ülkemizi Kanada’da düzenlenen Educator Challenge yarışmasında da temsil etti ve birincilik ödülü kazandı. Microsoft, Selçuk öğretmenin başarı hikayesini videolaştırdı. Microsoft'un yenilikçi uzman eğitmenlerinden olan Selçuk Öğretmen hikayesini en son Ekim ayında Ankara’da düzenlenen Edu Day etkinliğinde geniş bir kitleyle paylaşma şansı buldu.

2. 2017 YILINDA MACARİSTAN’DA DÜZENLENEN SCIENCE ON STAGE BİLİM FESTİVALİNDE “BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜ” PROJESİYLE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ VE PROJESİNİ AVRUPALI ÖĞRETMENLERE ANLATTI.

3. GÜNEY AFRİKALI VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ DENEYLER YAPTIĞI KITALAR ARASI STEM DENEYİMİ PROJESİ AVRUPA OKUL AĞINDAN İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI

Selçuk Öğretmen'in öğrencileri;

2017 Avrupa STEM Liginde ülkemizi Almanya’daki finallerde temsil ettiler. Burada futbol ile matematik öğretimi projelerini sundular.

2016 yılında Prag’da düzenlenen Pohar Vedy bilim kupasında uluslararası 5.lik kupasını kazandılar.

Trafik güvenliğine yönelik projeler;

1. Trafikte Saygı Şart (2017 Trafikte Genç Fikirler Proje Yarışmasında Türkiye İkinciliği)

2. Trafik Okulu (2016 Trafikte Genç Fikirler Proje Yarışmasında Türkiye Birinciliği)

Ankara’daki 14 okul öncesi kurumunda hazırladıkları eğitsel materyallerle okul öncesi öğrencilerine temel trafik kurallarını öğrettiler.

3. Türkiye’nin Kalbi Bisikletle Atıyor (Ankara’nın ilk bisiklet yolunu çizdiler)

Ankara’nın ilk bisiklet yolunu TEMA Vakfı ve Çankaya Belediyesinin destekleri ile çizdiler. Ünlülerden aldıkları videolarla bisiklet kullanımımın önemi konusunda farkındalık oluşturdular.

4. Engel Sen Olma (2014 Trafik Olimpiyatları Türkiye Birinciliği)

Kodlama ile ilgili çalışmaları;

Öğrencilerin matematik öğretimi amacıyla hazırladıkları yazılımlar Matematik Olimpiyatları-Dijital Öğretim Materyalleri kategorisinde 3 altın, 6 gümüş madalya kazandı.