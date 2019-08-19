Selçuk Mızraklı kimdir? sorusu bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyon ve İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı görevden alması ile gündeme geldi. Adnan Selçuk Mızraklı'nın hayatından detaylar ve başlatılan operasyon ile Adnan Selçuk Mızraklı hakkında yürütülen soruşturmalar ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

1963 Şanlıurfa Siverek doğumlu olan Adnan Selçuk Mızraklı 31 Mart yerel seçimlerinde, yürüttüğü Diyarbakır Milletvekilliği görevinden istifa ederek, Diyarbakır Belediye Başkanlığı'na aday olarak seçildi.

Tıp Doktoru; İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Tıp eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesinde bitirdi. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991 - 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesinde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı.

1996 - 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesinde, 2005 - 2018 yılları arasında Diyarbakır'daki iki ayrı özel hastanede çalıştı. 1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odasında farklı düzeylerde sorumluluklar aldı. 2008 - 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve hâlen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu Üyesidir. 2006 yılından beri İnsan Hakları Derneği üyesi olup büyük kongre delegesidir. 2009 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresi'nde 2 dönem Divan Kurulu Üyeliği, 1 dönem Daimi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, Yönetim Kurulu Üyeliğini hâlen yürütmektedir. Farklı gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok değerlendirme yazısı ve makaleleri vardır.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Türk Grubu Üyesidir.

İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe bilen Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır" denildi.

Adnan Selçuk Mızraklı hakkında yürütülen soruşturmalar şu şekilde:

1- “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme” suçundan Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/129 Esas sayılı kovuşturma,

2- ‘“Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/7592 sayılı soruşturma,

3- ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/30425 sayılı soruşturma,

4- “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111869 sayılı soruşturma,

5- “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/106124 sayılı soruşturma,

6- “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111864 sayılı soruşturma,

7- “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111876 sayılı soruşturma,

8- “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/111845 sayılı soruşturma,

9- “Terör Örgütü Propagandası Yapma, Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/28838 sayılı soruşturma yürütülen Adnan Selçuk MIZRAKLI Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.