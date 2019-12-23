Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe’ye deplasmanda 2-1 kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray’da en çok eleştirilen isimlerin başında Selçuk İnan geliyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre kadro dışı bırakılan Nzonzi ile sakat Lemina ve Seri'nin yokluğunda Taylan’ın yerine kaptan Selçuk'u ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, deneyimli oyuncusuna bir daha çok zorda kalmadıkça forma yüzü göstermeyecek...

JÜBİLE YAPACAK

Sezon başında biten sözleşmesi 1 yıllığına uzatılırken kazandığı 2 milyon 950 bin artı maç başı 25 bin Euro’yu 4 milyon TL’ye indirerek Sarı-Kırmızılı takımda kalan 34 yaşındaki orta saha, gelen tepkilerden de yıldı. Galatasaray forması altında 9. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, sezon sonunda jübile yapmaya karar verdi.

Başka bir takıma gitmek istemeyen Selçuk’un, futbolu bıraktıktan sonra da farklı görevlerde Galatasaray’a hizmet etmek istediği biliniyor.