Selçuk İnan: Konyaspor kadar mücadele edersek 3 puan alırız

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da Konyaspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını tesislerde sürdüren yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eyüpspor müsabakasındaki oyun için vasat demenin haksızlık olacağını dile getiren İnan, "Kendim bundan önceki maçlara nazaran o açıklamayı yaptım. Biraz düşük kaldık dedim ama aslında gol beklentisi bazında baktığımda; gol pozisyonuna girme ya da değerlendirme açısından en iyi maçımızı oynadık. En fazla gol beklentisi ürettiğimiz maçtı. Daha fazla gol pozisyonumuz vardı ancak bunları neticelendiremedik. Tabii ki oyun olarak da üstün oynamak önemli amaçlarımızdan biri olduğu için böyle bir yorumda bulunmuştum. Ama maçın geneline baktığımızda yine de benim için memnun edici tarafı daha fazlaydı" dedi.

"5 OYUNCUMUZ MİLLİ TAKIMLARINDA, 1 CEZALI, 2 DE SAKATIMIZ VAR"

Kemik kadro, ideal 11'i bulma, oyuncuların milli takımlarında olması ve eksikler konusunda da görüşlerini aktaran Selçuk İnan, "Sezon başında oyuncularımızın birçoğu geç geldi ama o adaptasyon sürecini atlattık diyebilirim. Hocalar için, takımlar için en zor dönem. Sürekli milli takım araları var, beraber çalışma fırsatlarınız olmuyor. Her ne kadar bu ara bir avantaj olarak gözükse de şu an bizim 5 tane milli oyuncumuz var. Onların dönüşüne bakarsak; neredeyse antrenmansız bir şekilde Konya'ya götüreceğimiz oyuncular var. Bu da bizim için bir dezavantaj. Çünkü belli bir kadroyu yakaladığınız gibi düşünseniz dahi elinizde olmayan sebeplerden dolayı ki sakatlık da bunlardan biri, sürekli aynı kadroyla çıkmıyorsunuz. Oyuncularımızın neredeyse hepsinin artık bizimle antrenmana çıkıyor olması ayrı bir avantaj. Bunu her zaman istesek de bulamıyoruz. Sakatlıklar var; Haidara yine sakatlandı, aramızda olmayacak. Darko'nun sakatlığı var. 5 tane milli oyuncumuz var. Uzak mesafeden geliyorlar. Perşembe günü gelecek oyuncularımız var. Onların fiziksel durumlarına bakacağız. Cezalı oyuncumuz var; Show. Böyle sıraladığınızda isteseniz de her zaman istediğiniz kadroyla çıkamıyorsunuz. Ama tabii ki istikrar benim için çok önemli. Onu da en kısa zamanda zaten yakalayacağız" diye konuştu.

"BAZEN AŞIRI MOTİVASYON TERS TEPEBİLİYOR" Eyüpspor maçındaki motivasyonla ilgili soruya 40 yaşındaki teknik adam, "Onları motive etmek için çok çaba sarf ediyoruz ama öyle bir dönemdeydik ki motivasyonun belki de anlamsız kaldığı bir andı. Bazen aşırı motivasyonu da ters tepebilir. Kısmen bunu da yaşadığımı düşünüyorum bu maçta. Çünkü aşırı gerginlik vardı. Sahada oyuncular çok rahat hareket edemedi. Ama bunların da normal olduğunu zaten biliyordum" cevabını verdi. "KONYASPOR KADAR MÜCADELE EDERSEK 3 PUAN ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" Selçuk İnan, Konyaspor mücadelesiyle alakalı da değerlendirmede bulunarak, "Konyaspor sahasında seyircileriyle beraber güçlü bir profil çiziyor. Ancak biz iyi yoldayız, iyi bir takımız. Konya kadar mücadele edersek onlardan mutlaka 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Takımıma çok güveniyorum. Oyuncular çok istekliler. En azından bir hava yakaladık, bu havayı sürdürmek adına bu galibiyet serisini devam ettirmeniz gerekiyor. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. "KONYA'YA TRENLE GİTMEK DAHA RAHAT VE HALKLA İÇ İÇE" Konya deplasmanına yüksek hızlı trenle gidilecek olmasına değinen başarılı teknik adam, "Biraz daha rahat olacağını düşünüyorum. Açıkçası uçak saatleri de bize tam uymuyor. Biraz daha yol uzuyor. Hem böyle halkla iç içe olmak, beraber yolculuk etmek de farklı olabilir. Oyuncularımızla böyle bir şey paylaştık. Güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKEN TARAF OFANSİF DURAN TOPLAR" Neredeyse her antrenman sonrası duran top organizasyonu çalıştıklarını da aktaran İnan, "Hem ofansif hem defa defansif çalışıyoruz. Üzülüyorum çünkü çok emek sarf ediyoruz. Bunların üstesinden bir şekilde geleceğiz. Ama oyuncu değişiklikleri yaptığınızda ya da bir skora ihtiyacınız olduğunda bazen istemsizce oyuncular sorumluluk alabiliyorlar. Beşiktaş maçı bunlardan biriydi. 2-1'di, kornerden gol yedik. Ama beraberlik golünü atmaya o kadar yaklaştık ki oyuncuların birçoğu belki defansif kornere gitmeyelim, dönen topta ikinci golü buluruz düşüncesiyle yerlerinde olmadı. Böyle bir sorumluluk almayı tercih ettiler ki çok doğru bulmasam da bazen oyunculara o alanı vermek lazım. Orada da bir gol yedik. Bu tür goller de yiyebiliyorsunuz. Çalışıyoruz, daha çok çalışmamız gereken taraf ise bence ofansif duran toplar ya da yan ortalar. Çünkü akan oyunda biraz daha efektif olmamız gerektiğini zaten konuşuyoruz" cümlelerine yer verdi. "SKOR KATKISI BEKLEMEK BENİM DE DOĞAL HAKKIM" Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, akan oyunda gol bulma sıkıntısını da değerlendirerek, "Sadece akan oyun diye bakmamak lazım. Bence gol yollarında sıkıntılarımız var. En az gol atan takımlardan biriyiz. Oyuncuların performanslarını yükseltmelerini bekliyorum. Yükseltebilmeleri için de gerekli tüm çalışmaları, eksik gördüğümüz şeyleri ekibimle beraber yapıyoruz. Özellikle ön tarafta oynayan oyuncularımızın skora biraz daha katkı sağlamasını bekliyorum. Neredeyse hiçbir maçı 4 ya da 5, belki de 6 hücumcu olmadan bitirmedim. Bütün maçlarda sahada en az 4-6 hücumcu vardı. Dolayısıyla da onlardan bir skor katkısı beklemek benim de doğal hakkım. Onlarla bunu paylaşıyorum ama özellikle ön oyuncuların işi çok kolay değil, biliyorum. Herkes böyle bir dönemden geçebilir ama bu bir formsuzluksa çabucak bitirmek lazım. Çok çalışarak ve isteyerek, belki de farklı şeyler deneyerek skor katkısı alacağız" ifadelerini kullandı.

"SERDAR - BRUNO İKİLİSİ ARTIK BİRBİRİNİ TANIYOR" Serdar Dursun ve Bruno Petkovic ikilisini beraber kullanabileceğine değinen yeşil-siyahlıların teknik direktörü, "Serdar ve Bruno artık birbirini tanıyor. Nasıl oyuncular olduklarını biliyorlar. Belki onları beraber ya da önlü arkalı da oynatabiliriz. Ben sadece oyun formasyonunun hepsini birden değiştirmenin dezavantajlarından bahsettim. Gerektiği zaman bu sisteme tabii ki döneceğiz. Onları kullanacağım. Zaman geçtikçe onları doğru kullanmak adına yol kat ediyoruz. Şu an her şey mümkün ama neyin net olduğunu şu an size söyleyemem" şeklinde konuştu. "B PLANI DEĞİL, NORMAL BİR PLAN YAPMAMIZI SAĞLIYOR" Ülkelerinin milli takımlarında oynayan 5 oyuncunun yorgun dönecek olmasına yönelik ise Selçuk İnan, "Geç gelecek oyuncular var. Belki de oynatamayacağımız oyuncular da olacak. Bu bizim bir B planı değil, normal bir plan yapmamızı sağlıyor. Çünkü yoklar, şu an bizimle beraber çalışmıyorlar. Onların olmayışında biz burada çalışıyoruz ve kafamızda bir şeyler oluşturuyoruz. O plan dahilinde onlar varsa onlar da oynayacak, yoksa da onları sonradan nasıl bir planın içine dahil ederiz onu çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAYI HEDEF GÖSTERİYORUM" Son olarak yarın Kocaeli'de oynanacak Türkiye - Gürcistan maçıyla ilgili temennide bulunan İnan, birçok oyuncusuna milli takım hedefini aşılamaya çalıştığını söyledi. Selçuk İnan, "Milli takıma başarılar diliyorum. İnşallah burası uğurlu gelir, yarın akşam Gürcistan'ı mağlup ederiz. Burada en son oynanan milli maçta İsmetpaşa'da ben de oynamıştım. Böyle bir anım da var. O zaman maçı 1-0 kazanmıştık. Önemli bir milli takımımız, önemli oyuncularımız var. İnşallah Dünya Kupası'nda bizi temsil ederler. Bütün oyuncularım milli takımlara fazlasıyla uygun ancak performans değerlendiren taraf, milli takımın teknik direktörü. Oyuncularımızın öncelikle istikrarlı bir şekilde sahada olmaları, sürekli performans vermeleri lazım. Onu değerlendirecek merci ben olmadığım için yorum yapmak istemiyorum. Ama bütün oyuncularımla önemli hedeflerinden birinin de milli takımda oynamak olması gerektiğini paylaşıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bizim Türk oyuncularımız da milli takımlarını temsil edecekler" diyerek sözlerini noktaladı.