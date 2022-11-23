Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki teknik adam, imzanın ardından Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un sorularını yanıtladı. İşte Selçuk İnan'ın sözleri...

- Kariyerinizdeki ilk teknik direktörlük deneyimi olacak. Süreç nasıl gelişti? "Öncelikle beni buraya layık gören sayın Turgay Ciner'e teşekkür ediyorum. İnanıp, güvenmeleri beni mutlu etti. Sportif Direktörümüz Serkan Reçber beni aradı. Kulüple ilgili her konuyu konuştuk. Karşılıklı hedeflerimizi paylaştık. Sonra da anlaşmaya vardık. Bundan dolayı da çok mutlu ve gururluyum" - Süper Lig'i yakından takip ettiğinizi biliyorum. Kasımpaşa da o kulüplerden biri. Bu kadro yapısıyla nasıl bir futbol vaat ediyorsunuz? "Kasımpaşa yakından takip ettiğim bir takımdı. Bütün oyunculara hakimim. Aslında çok istediğim yerde başlıyorum teknik direktörlüğe. Bu takımda çok önemli oyuncular var. İlk hedefim onların potansiyelini yukarı çıkarmak. Onları buna inandırmak. Hayatım boyunca kazanmak için oynadım. Bu felsefeyi Kasımpaşa'ya yerleştirmeye çalışacağım. Bu bilinçsizce hücum yapacağımız anlamına gelmiyor. Ancak önceliğimiz ofansif ve keyif veren bir futbol oynatmak"

- Dünya Kupası devam ediyor. Orada değerli hocalar görev yapıyor. Esinlendiğiniz teknik direktör var mı, Kasımpaşa'da nasıl bir diziliş göreceğiz? ''Aklımda net bir oyun planı var. Ancak bunu sayılar ve sistemle dar bir kalıba sokmak istemiyorum. Çok iyi bir ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Maça göre oyuncu değiştirebiliririz. Bir kalıba bağlı kalmadan birçok sistemde oynayabiliriz. - Ocak ayında transfer düşünüyor musunuz? ''Onlarla iligili konuşmak çok erken. Takımın durumunu gördükten sonra karar vereceğiz. Bir eksiklik görürsek yonetimle değerlendiririz. Uygun görürlerse de yapılabilir.''

- Eski takım arkadaşınız Ryan Donk burada. Nasıl karşıladı sizi? ''Donk çok önemli ve tecrübeli isim. Kasımpaşa'da çok emeği var. Galatasaray'da da çok önemli işler yaptı. Galatasaray'da iyi arkadaştık. Onun burada olması benim için avantaj. Kadroda bir çok oyuncu beni tanıyor. Birlikte milli takımlarda oynadık, rakip olduk. Bu durum lehimize olabilir.'' - Fatih Terim'in sizin hayatınıza özel bir yeri var. Buaraya gelmeden görüştünüz mü, size tavsiyelerde bulundu mu? ''Fatih hocayla haftada birkaç kez görüşürüz. Sadece futbolda konuşmuyoruz. Benim kariyerimde hayatımda çok özel bir yeri var. Fatih hocanın hayatımda aldığım her kararda içten içe bir bağlantısı oluyor. Kasımpaşa'nın teklifi geldiğinde hocamı aradım, fikirlerini sordum. O da çok mutlu oldu. Kasımpaşa'nın benim için çok doğru bir yer olduğunu söyledi. Bana her türlü yardımı da sağlıyor. Fatih hocama bir kez daha teşekkür ederim''

- 2022 Dünya Kupası'nda hangi takımları izlemekten keyif alıyorsunuz. Kupaya hangi takımları daha yakın görüyorsunuz? ''Dünya Kupalarında favori görmek pek doğru değil. Suudi Arabistan Arjantin'i yendi. Zaten Dünya Kupası'nın cazibesi ve güzelliği burada. Fransa'yı diğer takımlardan biraz önde görüyorum. Önemli oyunculara sahipler. Uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Hollanda'yı da biraz şanslı görüyorum''