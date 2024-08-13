Selçuk İnan: Eksiklerimiz var

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, tarihinde ilk kez Süper Lig maçına çıkan Bodrum FK'yı 90+7. dakikada buldukları golle 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: EKSİKLERİMİZ VAR

Sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise, “Bodrumspor'u tebrik etmek istiyorum, iyi mücadele ettiler. Sonra da Bodrumspor yöneticilerini ve başkanını tebrik etmek istiyorum. Stadı bir şekilde ilk maça yetiştirdiler. Bodrumspor, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı, onu da kendi sahasında oynamak yakışırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, bunu yaşattılar Bodrumlulara. Sonra futbol dışında söylemek istediğim bir diğer şey de bunu maçtan önce de dile getirdim. Skordan bağımsız olması için. Bu zamanda bizim ülkemizde maç oynamak kolay değil. Bunu futbolculuk döneminde de belirtmiştim. Birçok kez diğer arkadaşlarım gibi yine söylüyorum. Evet zor şartlarda futbolcular oynuyor. Tabii ki mutlaka bu organizasyonu yapanlar düşünmüşlerdir. Bir doğruluk ya da olması gereken bir şey vardır ama en nihayetinde sağlık her şeyden önemli. Bu şartlarda, bu hava şartlarında oynamak kolay değil. Bunu buradan belirtmek istiyorum belki sonraki organizasyonlarda dikkat edilir. Onun dışında maçla ilgili şöyle söyleyebilirim. İki takım da gerçekten mücadele gücü yüksek bir şekilde sahaya çıkmak istedi. Özellikle sezon başında yeni takımların, yeni transferlerle birlikte güçlü bir organizasyonla sahaya çıkıp bunu yansıtması kolay değil. Dolayısıyla da biraz mücadele bakımından yüksek bir maç oldu diyebilirim. Eksiklerimiz var bunu maçtan önce de belirtmiştim, kolay değil. Bir organizasyon yaratmak kolay değil, çok eksiğimiz var. Ama buna rağmen sahada çok mücadele etti arkadaşlarımız. On kişiyle maçı kazanmaları ve bu kadar mücadelenin üstüne çok da bunun dışına çıkmak istemiyorum. Onları tebrik etmek istiyorum. Sezona galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.