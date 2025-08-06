Selçuk İnan: Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz

Kocaelispor, Süper Lig’de 11 Ağustos günü deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak.

Yeşil-siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarına bugün Körfez Burunga Tesisleri’nde taraftara açık yaptığı antrenman ile devam etti.

Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolcular Mateusz Wieteska ile Gökhan Değirmenci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TRABZON DEPLASMANI ZOR BİR DEPLASMAN" Takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Dün çift antrenman yaptık bugün de bir antrenmanımız var. Çok iyi çalışıyoruz iyi hazırlanıyoruz. Bundan birkaç gün önceki röportajımda da size söyledim. Fiziksel olarak iyi durumdayız. Neredeyse ufak tefek sıkıntılar dışında eksiksiz bitirdik. Artık maç haftasındayız çok önemli bir maça çıkacağız. Trabzon deplasmanı zor bir deplasman ama Allah'ın izniyle bunun altından kalkacağız" şeklinde konuştu.

"ZORLU BİR RAKİPTİ" Son hazırlık maçında Wydad Casablanca’yı 2-0 mağlup ettiklerini belirten Selçuk İnan, “Doğruyu söylemek gerekirse çok zorlu bir rakipti. Dünya Kulüpler Kupası’ndaydı ve kendi liglerinde de oynuyorlar. Güçlü bir takım olduklarını biliyorduk. Son maçı da böyle güçlü bir takım ile oynamak istedik. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Hoşuma giden çok şey vardı. Tabi eksiklerimiz de var. Onları da görme şansımız oldu. Bizim için güzel bir maçtı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

"ÇOK SIKINTILI BİR DÖNEMDEYİZ" Transfer çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Selçuk İnan, “Eksiklerimiz var. Zaten başkanımız ve bütün yönetim kurulumuz da burada. Yine bir toplantımız vardı. İstişare ettik. Eksik bölgelerimiz var. Ben hep açık oldum. Size her şeyi tabi ki dürüstçe söyleyeceğiz. Sıkıntılarımız tabi ki var. Harcama limitlerimiz var bildiğiniz üzere. Şuanda da çok sıkıntılı bir dönemdeyiz diyebilirim. 3 bölgeye oyuncu ihtiyacımız var ama harcama limitlerinden dolayı 1 tane yapabileceğiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu yönde büyük uğraşlar veriyorlar. İnşallah bu sıkıntıyı da giderip geri kalan iki bölgeye de oyuncuları bir şekilde getireceğiz” şeklinde konuştu.

"İKİ GÜÇLÜ ANADOLU TAKIMININ DERBİSİ GİBİ OLACAK" Oynadığı her kulübe saygı duyduğunu söyleyen İnan, konuşmasını şu şekilde noktaladı: "Oynamış olduğum kulüplere fazlasıyla saygı duyuyorum çünkü oranın ekmeğini yedik. Orada çok güzel işler yaptık. Biraz da heyecanlayım ne kadar güçlü bir takıma karşı oynayacağımı biliyorum ama ilk röportajımın başında da söylediğim gibi biz Kocaelispor'uz. Burası çok güçlü bir camia. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız yanımızda olacak. Bence iki güçlü Anadolu takımının bir derbisi gibi olacak. Uzun yıllar sonra bir Trabzon deplasmanında çok güzel bir maç olmasını diliyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." MATEUSZ WİETESKA: "HEDEFİMİZ KAZANMAK" Kocaelispor'a geldiği için mutlu olduğu ifade eden Polonyalı stoper Mateusz Wieteska, "Burada iyi bir takım var. Biz de iyi bir takım olduk. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. İlk maçı bekliyoruz hedefimiz kazanmak. Söylediğim gibi burada iyi bir takıma katıldım ama geleli 7 gün oldu. Tanışmak için biraz daha süreye ihtiyacım var. Aramızdaki ilişkiyi de geliştireceğiz. Bildiğim kadarıyla güçlü bir lig ben burada oynamış ya da hali hazırda oynayan arkadaşlarıma da sordum. Buraya gelmenin benim için iyi olacağını söylediler" dedi.

"HERKES GALATASARAY’IN BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYOR" Cagliari'de forma giydiği dönemde Galatasaray'a karşı oynadığını dile getiren Mateusz Wieteska, “Eski kulübümdeyken Galatasaray’a karşı bir maç oynadık. Herkes Galatasaray’ın büyük ve güçlü bir kulüp olduğunu biliyor. Biz de orada bir maç oynadık ama şu anda buradayım. Yeni sezonla alakalı şunları söyleyebilirim. Bizim hedefimiz her maça iyi bir şekilde hazırlanıp her maçı kazanmaya çalışmak olacak. Neler olacağını bakıp göreceğiz” şeklinde konuştu.

"HAZIR OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM" Wydad Casablanca ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan Mateusz Wieteska, “Ben o maçta bütün maç boyunca süre aldım. Nerdeyse buraya hazır gelmiştim. Çünkü İtalya’da çalışmalarımıza 10 Temmuz’da başlamıştık. 10 Temmuz biraz geç gibi görünebilir ama İtalya’da sıkı çalıştık. Ben hazır olduğumu düşünüyorum. Zaten orada 2 tane de hazırlık maçı oynamıştık. Buradaki maç ile birlikte 3 oldu. Kendimi gördüm daha iyi yapabileceğim şeyler de var. Sezon içerisinde maç maç ilerleyip daha iyi ne var onları göreceğim. Takımda da bu şekilde adapte olacağım. Defansif ve ofansif olarak kendimi iyi görüyorum. Ofansif olarak ileriye dönük iyi paslar atabildiğimi düşünüyorum. Kafa vuruşum da iyidir. Umarım bu şekilde takıma gol atıp katkı sağlarım” dedi.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: "REKABETİN OLDUĞU YERDE KAZANAN HER ZAMAN KOCAELİSPOR OLUR" Güzel bir sezon başı kampı geçirdiklerini söyleyen deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci, “Takım olma yolunda ve taktiksel anlamda verimli bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Topuk Yaylası’nda ve Kartepe’de güzel bir sezon başı hazırlık kampı geçirdik. Herkesin ve bizim özlemle beklediğimiz sezon açılışı haftasına geldik. Şu anda da çalışmalarımızı Trabzonspor maçına göre hocamız planladı. O şekilde de devam ediyoruz. İnşallah bu geçirdiğimiz sezon başı kampı ilk haftalardan başlayarak sezonda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. İki yeni kaleci arkadaşımız geldi. Jovanovic ve Serhat. Ahmet ile geçen sezonlarda da birlikteydik. Güzel bir arkadaşlığımız var. Güzel bir rekabet içerisindeyiz. Hepimiz birbirimiz ve takımımız için en iyi performansımızı göstererek oynayan kimse amacımız onun en iyi performansını vermesini sağlamak. Çok klasiktir ama rekabetin olduğu yerde kazanan her zaman Kocaelispor olacaktır. Burada devam etme sebebim de benim ilk gün söylediğim bir söz vardı. Siz de bir an önce hatırlattınız. Benim hayalimdi burayla Süper Lig’e çıkmak. Bunun keyfini ve coşkusunu yaşamak için hiçbir teklife olumlu yanıt vermeden burada devam ettiğim için çok mutluyum” dedi. Basın açıklamalarının ardından Kocaelispor Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleriyle sürdü. Futbolcular pas oyununun ardından yarı sahada çift kalede çalıştı. Rivas ve Petkovic çalışmalarına takımdan ayrı salonda devam etti. Antrenmanın tamamlanmasıyla tribüne çağırılan Selçuk İnan ve takıma taraftarlar çiçek ve baklava takdim etti.