Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST2021'de Bayraktar AKINCI tarafından kaydedilen BayraktarTB2'nin görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya kanallarında #tbt olarak paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." ifadelerine yer verdi.