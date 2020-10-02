Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran sanatçı Selçuk Balcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:

Covit 19 Testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim.