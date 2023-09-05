Selçuk Aydemir'in acı günü
Selçuk Aydemir, 'Efsane' adlı filmin çekimleri sırasında annesinin hayatını kaybettiği haberini aldı. Aydemir'in annesi İlknur Aydemir'i 'Mahalleden Arkadaşlar'da Nurgül Yeşilçay canlandırmıştı
Selçuk Aydemir’in 62 yaşındaki annesi, yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmen ve senarist, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilen annesi İlknur Aydemir’in acı haberini 'Efsane' adlı sinema filminin setinin kurulduğu Çorum'da aldı.
NURGÜL YEŞİLÇAY CANLANDIRMIŞTI
Selçuk Aydemir, 'Mahalleden Arkadaşlar' adlı kitabından aynı adla sinemaya uyarladığı 2022 yapımı filmde çocuk günlerini hikâyeleştirmişti. Filmde, İlknur Aydemir'i Nurgül Yeşilçay canlandırdı.
Selçuk Aydemir, annesini son yolculuğuna uğurlamak için İstanbul’a döndü. Aydemir, annesini defnettikten sonra film setine dönerek çekimlere devam etti.
'Efsane'de başrolleri; Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Serdar Gökhan paylaşıyor.